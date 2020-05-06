Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался об алкоголе, из-за которого периодически попадает в скандальные ситуации.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался об алкоголе, из-за которого периодически попадает в скандальные ситуации."Алкоголь? Не бухаю. Да я и не бухал. А то отдохнешь просто один раз в полгода, а все знают, – приводит слова Емельяненко Sport24.ru. – Сидят напротив провокаторы, сначала заискивают, а потом чуть поддали и понеслось. Подзатыльник получат и бегут заявление писать", – подытожил боец.В январе в одном из отелей в анапском поселке Супсех Александр в состоянии алкогольного опьянения бросался на окружающих и демонстрировал свое умение в боевых искусствах. Персонал отеля вызвал полицию. Емельяненко был помещен в изолятор временного содержания, где провел семь суток.Емельяненко-младший в феврале решил полностью отказаться от употребления спиртного, заключив спор, по условиям которого будет вынужден отдать свой автомобиль, если в течение года сорвется.