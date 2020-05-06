06.05.2020

2020-05-06 07:45:04

Александровский хлебокомбинат передумал закрываться

Александровский хлебокомбинат не закрывается и будет дальше поставлять в магазины свою продукцию, сообщает газета «Новый город Александров».

Напомним, накануне первого мая появилась информация об остановке деятельности предприятия из-за нерентабельности производства. Из-за этого решения около ста человек могли лишиться рабочих мест. Но ситуация получила огласку в соцсетях и руководство завода пообещало не останавливать производство. К решению проблемы подключился областной департамент торговли, в администрации области прошла видеоконференция с участием представителей крупных сетевых магазинов. Их призвали поддержать местного производителя.