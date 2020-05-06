Отраслевая группа Airlines for America посчитала, что авиаперевозчики США ежемесячно прожигают до $10 миллиардов: на каждый совершаемый рейс приходится в общей сложности около двух десятков пассажиров.

Отраслевая группа Airlines for America посчитала, что авиаперевозчики США ежемесячно "прожигают" до $10 миллиардов: на каждые два совершаемых рейса приходится в общей сложности около двух десятков пассажиров.По данным группы, авиакомпании, входящие в нее, уже оставили на земле более 3 тысяч самолетов, или 50% активного авиапарка. При этом на внутренних рейсах летает в лучшем случае по 17 пассажиров за раз, а на международных – 29."Авиационная отрасль США выйдет из этого кризиса лишь тенью того, что было всего три коротких месяца назад", – заявил исполнительный директор группы Николас Калио, который должен представить отчет о состоянии авиакомпаний в комитете по торговле Сената США.По данным Airlines for America, количество броней на авиаперелеты в годовом исчислении упало почти на 100%. Группа предупреждает, что если авиакомпании будут возмещать средства за все билеты, в том числе невозвратные и отмененные по инициативе самих пассажиров, а не перевозчиков, это приведет к падению ликвидности до отрицательных показателей и в итоге к массовым банкротствам.В сенате должен выступить также Эрик Фаннинг, возглавляющий Ассоциацию аэрокосмической промышленности. По информации Reuters, он намерен акцентировать внимание на недоступности некоторых программ кредитования ФРС и Минфина США для участников отрасли.Стоит отметить, что власти США уже выделили американским авиакомпаниям почти $25 миллиардов помощи для сохранения рабочих мест и выплаты зарплат. Тем не менее многие компании заявляют, что все-таки вынуждены прибегнуть к массовым сокращениям, так как денег все равно не хватает. Средства уходят в основном на оплату стоянки лайнеров, оставшихся на земле, их обслуживание и другие текущие платежи. От лайнеров избавиться сложно, тем более в текущих условиях, так что перевозчики предпочитают экономить средства на людях, а не на самолетах.