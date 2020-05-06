В марте этого года Apple объявила, что из-за пандемии коронавируса в этом году конференция для разработчиков WWDC пройдёт в необычном, онлайновом формате. Теперь назвали и дату ее начала – 22 июня.

В марте этого года Apple объявила, что из-за пандемии коронавируса в этом году конференция для разработчиков WWDC пройдёт в необычном, онлайновом формате. Теперь назвали и дату ее начала — 22 июня.Это на несколько недель позже, чем WWDC стартовала обычно — видимо, новая технология проведения мероприятия требует дополнительной подготовки. Обычно WWDC состоит из большой презентации-открытия, где о грядущих нововведениях в операционных системах устройств Apple рассказывают всем желающим, и занимающих остальные несколько дней десятков специализированных презентаций для разработчиков.В прошлые годы участие в WWDC требовало выполнения сразу нескольких условий — наличия средств на оплату участия (1600 долларов) и поездки в Калифорнию, а также зарегистрированного аккаунта разработчика Apple. В этом году достаточно просто быть разработчиком — для всех, кто создаёт приложения под платформы компании, WWDC 2020 решено сделать бесплатной.Как следует из пресс-релиза Apple, поучаствовать в онлайн-сессиях WWDC в этом году смогут более 23 миллионов разработчиков. Больше всего интереса вызывают в этом году планы компании, касающиеся iPhone. По слухам, новая iOS 14 позаимствует у Android ряд привычных пользователям платформы Google возможностей. Так, можно будет размещать на домашних экранах полноценные виджеты, а в отдельном меню просматривать список всех установленных приложений.