Борьба с распространением пожара близ амурского села Болдыревка в Завитинском районе продолжалась пять часов. Накануне там загорелась сухая трава. Существовал реальный риск, что пламя может перейти на жилые строения, передает ГТРК Амур.

Борьба с распространением пожара близ амурского села Болдыревка в Завитинском районе продолжалась пять часов. Накануне там загорелась сухая трава. Существовал реальный риск, что пламя может перейти на жилые строения, передает ГТРК "Амур".Кроме боевых расчетов пожарного поста на месте работала добровольная пожарная дружина. Пожар площадью 200 га полыхал на расстоянии трех километров от населенного пункта. Пожарным удалось справиться с огнем и не дать ему распространиться.Всего на территории региона 9 природных пожаров, из них пять остаются действующими. Борьбу с крупными природными пожарами в Свободненском районе ведут парашютисты и десантники "Амурской авиабазы". Населенным пунктам угрозы нет.Всего приамурские пожарные с начала пожароопасного периода потушили 945 палов. Огонем было охвачено более 14 тысяч гектаров. 25 возгораний общей площадью более 373 га было ликвидировано за минувшие сутки. По информации управления МЧС по Амурской области, почти полторы тысячи жителей региона уже привлечены к ответственности за нарушение противопожарных правил. Взыскано более 2,3 млн рублей штрафов.В области по-прежнему запрещено посещать леса, проводить любые виды огневых работ, делать костры, сжигать траву и мусор. Пожарные патрули регулярно обходят местность рядом с лесными массивами.