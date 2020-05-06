Бывший вице-президент испанского футбольного клуба Реал Амадор Суарес скончался на 77-м году жизни от коронавирусной инфекции COVID-19, об этом сообщает пресс-служба мадридской команды.

Бывший вице-президент испанского футбольного клуба "Реал" Амадор Суарес скончался на 77-м году жизни от коронавирусной инфекции COVID-19, об этом сообщает пресс-служба мадридской команды.Суарес вошел в Совет директоров "Реала" в 2006 году. С 2007 по 2009 год занимал пост вице-президента, когда во главе клуба стоял Рамон Кальдерон. При нем "сливочные" дважды выиграли чемпионат страны.Comunicado Oficial: fallecimiento de Amador Suárez.#RealMadrid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) May 5, 2020Стоит отметить, что в марте от COVID-19 также в возрасте 76 лет скончался бывший президент мадридцев Лоренцо Санс, который руководил клубом с 1995 по 2000 год.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 3,7 миллиона человек, из которых 256 тысяч скончались.