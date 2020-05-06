Коронавирус взял новую планку - 3 миллиона 660 тысяч заразившихся по всему миру. Новый антирекорд у США, где количество смертей перевалило за 70 тысяч. Рост смертности отмечают и в Бразилии. Число погибших только за сутки составило рекордные 600 человек. Скачок фиксируют и в Мексике.

Коронавирус взял новую планку — 3 миллиона 660 тысяч заразившихся по всему миру. Новый антирекорд у США, где количество смертей перевалило за 70 тысяч. Рост смертности отмечают и в Бразилии. Число погибших только за сутки составило рекордные 600 человек. Скачок фиксируют и в Мексике.Парковка Сансет Парк в Бруклине больше обычные машины не принимает. Здесь теперь временный морг из десятков рефрежераторов. Места в моргах нет. Для хранения тел отдают все возможные площадки, в том числе хоккейные стадионы и площадки для массового катания."Я понимаю, почему они решили использовать каток, потому что у них много тел, которые некуда девать. На самом деле это, наверное, самый подходящий способ позаботиться об этом при нехватке моргов", — говорит жительница Вашингтона Мария Ариссо.Число погибших в США от коронавируса превысило 71 тысячу. Похоронные службы, как и медики, работают без перерыва. Не только морги, но и крематории оказались к такому не готовы."У нас разрушилась стена. Кирпичная стена одной из печей. Обычно она подвергалась воздействию температуры от 14 до 18 тысяч градусов в течении 8 или 9 часов. Теперь же воздействие жара идет на протяжении 16-18 часов. Раньше у нас было по десять тел в день, теперь их порядка 25, и все церемонии расписаны вплоть до начала июня, на месяц вперед", — говорит глава крематория Грин-Вуд в Нью-Йорке Ричард Мойлан.В Бразилии переполнены пока только госпитали. Однако ситуация может пойти по американскому сценарию. В стране зафиксировали новый анти-рекорд по количеству смертей — 600 за сутки. Ответственность возлагают на власти, которые призывают отказаться от карантина."Президент Жаир Болсонару по телевизору призывает людей выходить на улицы, возвращаться на работу. Говорит, что это легонький грипп. Это отвратительно! Моя мама повелась на его призывы, вышла на улицу, и что? Теперь мне ее хоронить! Смотрите, смотрите, как много катафалков!", — не скрывает горя житель Бразилии Вальтер Азеведо.Впрочем, губернаторы в бразильских штатах вводят ограничительные меры без указа сверху ради безопасности населения. Помимо закрытия торговых центров и самоизоляции, в Сан-Паулу, к примеру, с завтрашнего дня станет обязательным ношение масок в общественных местах.Глядя на соседей, в Колумбии тоже решили не идти на послабления — общенациональный карантин продлили до 25 мая. В Мексике для борьбы с коронавирусом в тюрьмах освободят сотни заключенных. Как заявили власти Мехико, на волю, но в самоизоляцию отправится около 800 человек, которые попадают под условия досрочного освобождения. Тяжких преступлений не совершали, а срок заключения подходит к концу.