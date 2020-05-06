Власти Находки приняли решение о введении в городе карантина. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, сейчас наблюдается высокий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Власти Находки приняли решение о введении в городе карантина. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, сейчас наблюдается высокий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Неблагоприятная ситуация связана с расширением круга контактов у сотрудников скорой помощи, уточнила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.Карантин в приморском городе вводится с 8 мая, уточнили на заседании краевого оперштаба, который прошел сегодня под руководством губернатора Олега Кожемяко. Как отметила глава регионального Роспотребнадзора, прирост заболевших примерно вдвое больше среднекраевых показателей. Так что усиление санитарных мер в городе власти посчитали необходимыми.С 8 мая будет ограничен въезд и выезд из Находки. Исключение — граждане, работающие на предприятиях непрерывного цикла. Будет введена система контроля за жителями. Временно приостановят свою работу торговые центры. Открытыми останутся продуктовые магазины и пункты продажи товаров первой необходимости. Также запланировано проведение тотальной санобработки общественных мест и жилых зданий.Как рассказала замминистра здравоохранения Приморья Тамара Курченко, сейчас в Находке дополнительно подготовлено 40 коек, в наличии — восемь аппаратов ИВЛ. При необходимости количество мест для пациентов в легкой и средней степени заболевания может быть увеличено, уточнила чиновник. Ограничительные меры должны помочь минимизировать контакты среди жителей города, а также способствовать быстрому выявлению тех, кого нужно изолировать.Как напоминают "Вести:Приморье", в крае коронавирусной инфекцией заболели 684 приморца. 99 человек выздоровели. Скончались шестеро.