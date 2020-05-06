В подмосковной Балашихе на четырехлетнюю девочку упало дерево. Ребенка с множеством травм доставили в больницу, сообщает . Трагедия произошла в районе Новое Павлино, когда девочка гуляла ..

В подмосковной Балашихе на четырехлетнюю девочку упало дерево. Ребенка с множеством травм доставили в больницу, сообщает "".Трагедия произошла в районе Новое Павлино, когда девочка гуляла с мамой в лесу. Одно из деревьев повалило сильным ветром. В настоящее время следователи проводят проверку по факту происшествия.6 мая также стало известно еще о двух трагических инцидентах с детьми в России. В подмосковном Подольске пятилетний ребенок погиб, выпав из окна на пятом этаже жилого дома, а в Санкт-Петербурге в мусорном баке нашли мертвого младенца.