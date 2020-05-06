Главный дирижер Волгоградского музыкального театра, заслуженный деятель искусств РСФСР Вадим Венедиктов трагически погиб в 83 года. Причиной его смерти стало падение с балкона собственной квартиры.

Главный дирижер Волгоградского музыкального театра, заслуженный деятель искусств РСФСР Вадим Венедиктов трагически погиб в 83 года. Причиной его смерти стало падение с балкона собственной квартиры.В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту случившегося. Венедиктова обнаружили мертвым возле дома, в котором он проживал.Как сообщает "Волжская правда", с Волгоградом творческая деятельность дирижера была связана с 1989 года. С первых дней работы мужчина проявил себя как настоящий профессионал, который обладал великолепным владением оркестром, феноменальным знанием произведений различных направлений и стилей. Среди постановок Вадима Венедиктова "Травиата", "Мистер Икс", "Биндюжник и Король" и многие другие.Главный дирижер музыкального театра был удостоен почетного звания лауреата Государственной премии Волгоградской области, награжден орденом Почета.