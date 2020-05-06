Общий долг домохозяйств США в I квартале 2020 года увеличился на $155 миллиардов, или на 1,1%, и достиг рекордных $14,3 триллиона, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

Общий долг домохозяйств США в I квартале 2020 года увеличился на $155 миллиардов, или на 1,1%, и достиг рекордных $14,3 триллиона, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.Данные за I квартал не в полной мере отражают экономические последствия пандемии коронавируса и мер по борьбе с распространением COVID-19. Более 30 миллионов американцев подали заявки на пособие по безработице со второй половины марта.Общий долг домохозяйств сейчас номинально на $1,6 триллиона превышает докризисный пик в $12,68 триллиона, достигнутый в III квартале 2008 года.Долги по ипотеке выросли на $156 миллиардов относительно IV квартала до $9,71 триллиона.Автокредиты выросли на $15 миллиардов и составили в общей сложности $1,35 триллиона. Объем студенческих кредитов в I квартале увеличился на $27 миллиардов до $1,54 триллиона.Рост автокредитов и студенческих кредитов был в значительной степени компенсирован сокращением долгов американцев по кредитным картам и других форм задолженности на $39 миллиардов.