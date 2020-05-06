Джиган пытается вернуть жену всеми силами. Оксана, кажется, непреклонна.

Джиган пытается вернуть жену всеми силами. Оксана, кажется, непреклонна.В последнее время Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) старается быть хорошим семьянином и примерным отцом. Покинув стены клиники, где его лечили от алко– и наркозависимостей, рэпер больше внимания стал уделять детям и жене, занимается всевозможными делами по дому. Кажется, его супруга Оксана Самойлова должна после такого смиловаться над нерадивым папашей и простить. А для этого ей все-таки придется забрать заявление о разводе, которое отнесла в суд 20 апреля.Недавно Джиган сделал еще одну попытку помириться с возлюбленной. В своем инстаграм-аккаунте он выложил фотографию с Оксаной и написал: "Я не отпущу тебя никуда!". Неожиданно отметилась в комментариях сама Самойлова. "Сорян Вась", – ответила она. Именно так в свое время Устименко отреагировал на свои загулы в Майами и Москве. Кажется, лед тронулся, ведь модель в открытую шутит над рэпером. Может, в конечном итоге супруги помирятся?4 Май 2020 в 4:05 PDTНапомним, Джиган начал вести аморальный образ жизни после рождения сына в Майами. В феврале и марте рэпер много пил, устраивал сомнительные прямые эфиры в "Инстаграме", употреблял запрещенные вещества. Тогда Устименко попал в американский рехаб, но привести его в нормальное состояние в лечебнице не смогли, ведь история продолжилась и в Москве.