Сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова активно снимается даже в условиях карантина. Никита Ефремов получил роль в новом сериале Константина Богомолова Безопасные связи.

Сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова активноснимается даже в условиях карантина. Никита Ефремов получил роль в новомсериале Константина Богомолова "Безопасные связи"."На данный момент работать – это роскошь и очень хорошо", -говорит Ефремов-младший. Съемки помогают артисту держать себя в форме и тонусе.По словам Никиты Ефремова, вспышка коронавирусной инфекциивнесла коррективы в рабочий процесс. Площадку организовали в обычнойквартире. В помещении находятся только актер, звукорежиссер и оператор. Членысъемочной группы не снимают маски и постоянно пользуются антисептическими средствами.Режиссер сериала "Безопасные связи" Константин Богомолов руководитпроцессом по видеосвязи. "У нас одна "сессия" звонка, к которомуподключено несколько человек", – сказал Никита Ефремов. Во время дубля режиссеротключает камеру и микрофон, но остается на линии. Константин видит и слышит, какобщаются артисты.Добавим, в сериале "Безопасные связи" вместе с НикитойЕфремовым снялись Игорь Миркурбанов, Любовь Аксенова, Сергей Сосновский, НадеждаМаркина, Александра Ребенок, Мария Шумакова и Леонид Бичевин.сам Константин Богомолов.25 Окт 2019 в 12:15 PDTКартина "Безопасные связи" повествует о людях, которыезастряли в четырех стенах из-за карантина. Никита Ефремов отмечает, что обстоятельства,в которых находятся герои сериала, очень схожи с сегодняшний реальностью,поэтому вживаться в роль было несложно. "Те внутренние конфликты,которые происходят у героев, мне понятны, я их осознаю", – цитирует актера .