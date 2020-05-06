Сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова активно
снимается даже в условиях карантина. Никита Ефремов получил роль в новом
сериале Константина Богомолова Безопасные связи.
Сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова активно
снимается даже в условиях карантина. Никита Ефремов получил роль в новом
сериале Константина Богомолова "Безопасные связи".
"На данный момент работать – это роскошь и очень хорошо", -
говорит Ефремов-младший. Съемки помогают артисту держать себя в форме и тонусе.
По словам Никиты Ефремова, вспышка коронавирусной инфекции
внесла коррективы в рабочий процесс. Площадку организовали в обычной
квартире. В помещении находятся только актер, звукорежиссер и оператор. Члены
съемочной группы не снимают маски и постоянно пользуются антисептическими средствами.
Режиссер сериала "Безопасные связи" Константин Богомолов руководит
процессом по видеосвязи. "У нас одна "сессия" звонка, к которому
подключено несколько человек", – сказал Никита Ефремов. Во время дубля режиссер
отключает камеру и микрофон, но остается на линии. Константин видит и слышит, как
общаются артисты.
Добавим, в сериале "Безопасные связи" вместе с Никитой
Ефремовым снялись Игорь Миркурбанов, Любовь Аксенова, Сергей Сосновский, Надежда
Маркина, Александра Ребенок, Мария Шумакова и Леонид Бичевин.
сам Константин Богомолов.
25 Окт 2019 в 12:15 PDT
Картина "Безопасные связи" повествует о людях, которые
застряли в четырех стенах из-за карантина. Никита Ефремов отмечает, что обстоятельства,
в которых находятся герои сериала, очень схожи с сегодняшний реальностью,
поэтому вживаться в роль было несложно. "Те внутренние конфликты,
которые происходят у героев, мне понятны, я их осознаю", – цитирует актера .