В Москве сегодня, 5 мая, скончался от коронавируса генеральный конструктор корпорации Энергия Евгений Микрин, ученый с мировым именем, который разрабатывал системы управления космической техникой. В своей телеграмме соболезнования Владимир Путин назвал вклад Евгения Микрина в комическую программу неоценимым.

В Москве сегодня, 5 мая, скончался от коронавируса генеральный конструктор корпорации "Энергия" Евгений Микрин, ученый с мировым именем, который разрабатывал системы управления космической техникой — такие, которые на бескрайнем пространстве Вселенной позволяют контролировать перемещение многотонных объектов с точностью до нескольких сантиметров. В своей телеграмме соболезнования Владимир Путин назвал вклад Евгения Микрина в комическую программу неоценимым."Мне ничего в жизни просто не давалось. За всем этим был колоссальный труд", — как-то говорил ученый. Этому труду Евгений Микрин посвятил всю жизнь. Если по-простому, он создавал мозги для космических кораблей и орбитальных станций, делал технику умнее. Многие тогда, в 1988 году не верили, что "Буран", облетев дважды вокруг земли, сядет сам, без пилота, в заданных координатах. А он сел — это казалось чудом.То, что "Буран" совершил свой единственный полет в конце 80-х, решило его судьбу. Это был первоначально военный проект, а Советский Союз вдруг стал разоружаться, программу свернули. Всю жизнь Микрин совершенствовал интеллект космических флагманов — "Прогрессов" и "Союзов". Прорывом стало в свое время сокращение полетного времени кораблей до стыковки с орбитальной станцией. Космонавты двое суток проводили на орбите в маленькой кабине. Микрин сократил этот срок до шести часов.Для самой МКС Микрин создал наземную службу сопровождения полета, а летает станция уже более двадцати лет. Американские астронавты даже проводили экскурсию по модулям "Звезда" и "Заря". Оба разрабатывал Микрин."Речь идет об управлении многотонными объектами, которые двигаются на расстоянии сотен километров над Землей. Микрин был хладнокровен, точен", — рассказал академик РАН, в 2013-2017 годах президент РАН Владимир Фортов.Хладнокровен и точен ученый был в ЦУПе и на космодроме, откуда контролировал полеты от старта до стыковки. Он, как рассказали нам его коллеги, и подхватил вирус по пути с Байконура."Конечно, некоторые хронические заболевания были, которые, естественно, усугубили течение первичного заболевания — коронавирусной инфекции и осложнения в виде вирусной пневмонии", — отметил академик РАН, вице-президент РАН Владимир Чехонин.Автор 270 научных работ, академик, но не теоретик, поскольку все свои проекты он вел за руку от голой идеи до вывода на орбиту и дальше не бросал. Микрин был связующим звеном между фундаментальной наукой и практическим космосом."То, что было связано у нас с пилотируемой космонавтикой и с обеспечением полетов, проведением экспериментов, проходило через него. Очень большая потеря для космической отрасли", — поделился президент РАН Александр Сергеев.Микрин прошел путь от научного сотрудника до генерального конструктора пилотируемых программ России. Президент Путин назначил его в 2015 году.Ученому было 64, он занимался проектами будущего — начинкой для лунной орбитальной станции, новым кораблем "Федерация", разработкой космических аппаратов в интересах Минобороны."Ты обязан делать то, что нужно. Дальше — как будет", — говорил Евгений Микрин.