Немецкий пилот итальянской команды Ferrari Себастьян Феттель получил от жеребцов из Маранелло второе предложение по контракту. Экс-чемпиону мира предложено соглашение на два года с возможной опцией продления. Ранее немцу предложили контракт на год с понижением зарплаты на 28 млн евро.

Немецкий пилот итальянской команды Ferrari Себастьян Феттель получил от "жеребцов из Маранелло" второе предложение по контракту. Экс-чемпиону мира предложено соглашение на два года с возможной опцией продления. Ранее немцу предложили контракт на год с понижением зарплаты на 28 млн евро.Почти неделю формулическая публика и эксперты обсуждали первое предложение Скудерии, которое многие сочли оскорбительным: еще год в команде и 12 млн евро зарплаты вместо 40, которые были ранее. Однако часть специалистов посчитала, что это была некая "черная метка" Феттелю, который в сезоне-2019 проиграл своему напарнику по "конюшне" французу Шарлю Леклеру. А тот, между прочим, получает те самые 12 млн евро в год.Но теперь, походе, боссы Ferrari смилостивились, попугав немного своего первого пилота. По информации F1 Insider, руководитель команды Маттиа Бинотто предложил немцу соглашение как минимум на два года. При этом "сумма прописью" остается на уровне заработков Леклера: Скудерия не намерена платить больше, ведь у Шарля контракт до конца сезона-2024, а выглядит на трассе он как минимум не хуже Феттеля.