По словам главного внештатного инфекциониста Алтайского края Валерия Шевченко, пик по заболеваемости коронавирусом в регионе пока не пройден. Об этом он рассказал ГТРК Алтай.

По словам главного внештатного инфекциониста Алтайского края Валерия Шевченко, пик по заболеваемости коронавирусом в регионе пока не пройден. Об этом он рассказал ГТРК "Алтай".Валерий Шевченко напомнил: первый заболевший появился на Алтае в конце марта. Сейчас в крае заражено коронавирусной инфекцией 555 человек. Если сранивать с соседними регионами, в Новосибирской области почти на 200 случаев больше, а вот в Республике Алтай — меньше почти на полтысячи меньше.Специалисты постоянно следят за графиком распространения инфекции. Скорее всего, подъем заболеваемости пока продолжится. Сложно объяснить, почему в примерно одинаковых регионах цифра отличаются друг от друга, отметил инфекционист. Данных для каких-то глобальных подсчетов еще очень мало. Поэтому и прогнозы делать рано. До пика, как это называют специалисты, выхода на плато, еще далеко.Во всех регионах эпидемиологический процесс развивается по-разному. Отличаются и меры борьбы с распространением. Нужно ли их усиливать, или наоборот, — вопрос для многих спорный. По мнению Валерия Шевченко, ограничения сейчас должны оставаться очень жесткими. Только так есть шанс быстрее и легче завершить выход из создавшейся сложной ситуации, уточнил врач.