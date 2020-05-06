Главный инфекционист Минздрава РФ, доктор медицинских наук Елена Малинникова сообщила, что суточный прирост новых выявленных случае коронавируса по России составляет 7,9 процента. При этом показатель заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями стабилен.

Главный инфекционист Минздрава РФ, доктор медицинских наук Елена Малинникова сообщила, что суточный прирост новых выявленных случае коронавируса по России составляет 7,9 процента.При этом показатель заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями стабилен. Он составляет 51 процент легких случаев, 38 – средней тяжести и 11 процентов — тяжелых."Таким образом, общий прирост не сказался на среднем числе заболевших с тяжелыми симптомами, хотя именно они более значимые для здравоохранения страны", — цитирует Малинникову пресс-служба Минздрава.Кроме того, сообщается, что в России в разы выросло число проводимых тестов на выявление нового коронавируса по всей стране, а не только в столичном регионе и Петербурге, передает РИА Новости.Главный инфекционист ведомства также призвала людей быть социально ответственными. "Важно понимать: если мы еще немного потерпим, то сможем прервать активную циркуляцию вируса в нашей стране", — сказала Малинникова. Только тогда, по ее словам, возможно снижение заболеваемости.По последним данным (по состоянию на 5 мая), которые приводит портал стопкоронавирус.рф, выявлено 155 тысяч 370 заболевших новым коронавирусом, 19 тысяч 865 выздоровело, 1451 человек скончался.