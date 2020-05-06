Злоумышленники, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию...

Следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявили обвинение в окончательной редакции участникам организованной группы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.Установлено, что фигуранты уголовного дела, используя реквизиты фирм, обладающих признаками фиктивности, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию.Общий доход от противоправной деятельности составил свыше 20 миллионов рублей.На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, по данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».К уголовной ответственности привлечены четверо злоумышленников, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении указанного преступления в окончательной редакции.Еще одна фигурантка уголовного дела от органов предварительного следствия скрылась, в связи с чем объявлена в федеральный розыск.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28