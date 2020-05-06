Группа несовершеннолетних мародеров воспользовалась карантинными мерами в США и угнала 46 дорогих автомобилей. Сумма ущерба составила около миллиона долларов. Как пишет , угонщики ..

Группа несовершеннолетних мародеров воспользовалась карантинными мерами в США и угнала 46 дорогих автомобилей. Сумма ущерба составила около миллиона долларов.Как пишет , угонщики действовали в штате Северная Каролина. В их банде было 19 человек, самому старшему из которых было 16, а самому младшему – всего девять лет. Машины похищали из дилерских центров, которые были закрыты из-за эпидемии коронавируса COVID-19.