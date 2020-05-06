Индийские власти резко увеличили акцизы на топливо, кроме того, некоторые штаты повысили налоги на спиртные напитки. Таким образом Нью Дели пытается пополнить стремительно пустеющую из-за пандемии госказну.

Индийские власти пытаются пополнить стремительно пустеющую казну за счет налогов и сборов. В частности, правительство резко увеличило акцизы на топливо. А руководство ряда штатов подняло еще и налоги на спиртные напитки.Правительство премьер-министра Нарендры Моди объявило поздно вечером во вторник, что вводит дополнительную акцизную пошлину на бензин в размере 10 рупий ($0,13) за литр и акцизный сбор в размере 13 рупий на дизельное топливо, в результате чего общая налоговая ставка на топливо составляет теперь около 30%, сообщает Financial Times.Издание отмечает, что в обычных условиях топливные акцизы и так составляют весомую долю госдоходов, но из-за пандемии коронавируса и введенных в стране ограничений продажи бензина и дизеля в стране рухнули.Аналитики уже предупреждают, что цель Нью-Дели по сохранению бюджетного дефицита на уровне всего лишь в 3,5% от ВВП реализовать в текущих условиях невозможно. Но индийские власти продолжают пытаться изыскивать средства. За счет населения.В четырех индийских штатах – Андхра-Прадеш, Дели, Раджастхан и Западная Бенгалия — местные власти повысили акцизы на спиртные напитки на 10%- 75%. При этом повышение совпало с окончанием шестинедельного общенационального запрета на продажу алкогольных напитков. Теперь – только по новым ценам.Акцизы на алкоголь – не менее важная статья госдоходов, отмечает Financial Times. Они составляют от 15 до 30% всех поступлений в госказну.Между тем, резкий скачок цен на алкоголь, кажется, не смутил покупателей. По информации FT в магазинах, продающих его, уже два дня поток клиентов не иссякает: спрос по-прежнему высокий. Причем многие шутят, что готовы платить за спиртные напитки больше, чтобы таким образом сделать свой вклад в борьбу с коронавирусом.