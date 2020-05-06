Из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске сбежал пациент с подтвержденным коронавирусом.

В пресс-службе подмосковного ГУ МВД России сообщили, что из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске сбежал пациент с подтвержденным коронавирусом.Это мужчина, местом постоянной регистрации которого является Орловская область, но на лечении он находился в Подмосковье, передает ТАСС.В настоящее время полиция ведет его поиски. Правоохранители не исключают, что он мог поехать домой — в Орловскую область.