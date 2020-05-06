Лучшие европейские футбольные клубы собираются сократить расходы на фоне пандемии коронавируса. В итоге рынок футбольных трансферов рискует просесть на €10 миллиардов.

Лучшие европейские футбольные клубы собираются сократить расходы на фоне пандемии коронавируса. В итоге рынок футбольных трансферов рискует просесть на €10 миллиардов, подсчитала Financial Times. Издание поясняет, что экономить будут в том числе на покупке новых игроков: в условиях глобального кризиса они явно "подешевеют".Собственно, процесс уже начался, заявили в консалтинговой компании KPMG, проанализировавшей ситуацию в клубах Старого Света. При этом эксперты отмечают, что предыдущие несколько лет были ознаменованы неуклонным ростом "ценников". Особенно в английской премьер-лиге, испанской "Ла Лига" и немецкой "Бундеслиге". Однако сейчас футбольные матчи по всему миру приостановлены, и настало время урезать расходы."Я не могу не отметить, что спекуляции вокруг трансферов отдельных игроков за сотни миллионов фунтов стерлингов этим летом, похоже, игнорируют реалии, с которыми сталкивается спорт", – заявил исполнительный вице-президент Манчестер Юнайтед Эд Вудворд, призвав на недавней встрече партнеров "умерить ожидания".Анализ KPMG показывает, что ценность некоторых игроков, регулярно упоминаемых в качестве потенциальных целей для крупных клубов, таких как Джейдон Санчо из "Боруссия Дортмунд" и Гарри Кейн из "Тоттенхэм Хотспур", упала на 16% до 127 миллионов ​​евро и 112 миллионов фунтов соответственно.Большинство европейских лиг планируют вернуться хоть к каким-то действиям в ближайшие недели после ослабления ограничений: команды готовы играть на пустых стадионах, чтобы не терять выгодные права на трансляции. Однако футбольные власти Франции, Нидерландов и Шотландии полностью отменили свои сезоны.Летнее трансферное окно — трехмесячный период, когда команды могут привлекать игроков, — должно было открыться 1 июля, но FIFA хочет сдвинуть крайний срок до августа, то есть до окончания внутренних сезонов. Впрочем, аналитики уверены: это мало чем поможет серьезно пострадавшему рынку.Летом прошлого года клубы европейских лиг "Большой пятерки" в Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, согласно данным Deloitte, потратили рекордные €5,5 миллиарда, что на €900 миллионов превысило результат 2018 года.