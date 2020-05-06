В Челябинской области карантин объявлен в одном из храмов. Выяснилось, что у четырех служительниц обнаружен коронавирус. Об этом сообщает ГТРК Южный Урал. Как уточняется на странице храма в соцсети, приход временно закрыт. Храм Покрова расположен в Каслинском районе в селе Булзи.

В Челябинской области карантин объявлен в одном из храмов. Выяснилось, что у четырех служительниц обнаружен коронавирус. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал". Как уточняется на странице храма в соцсети, приход временно закрыт.Храм Покрова расположен в Каслинском районе в селе Булзи. Сейчас все заболевшие находятся в челябинской больнице. Контактировавшие с ними отправлены домой на карантин, им сделаны анализы на наличие коронавируса. Кроме того, всех прихожан, посещавших храм с Пасхи, попросили соблюдать режим самоизоляции.Как известно, COVID-19 недавно был обнаружен у трех священников Свято-Симеоновского собора в Челябинске. С 29 апреля в связи с эпидемией коронавируса временно закрыты для посещения все храмы области.По данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусом заболело еще 27 человек. Всего в регионе диагноз подтвержден у 855 жителей. 716 пациентов находятся в лечебных учреждениях. Победили болезнь 124 человека, восемь скончались.В связи с ростом числа заболевших не исключено, что с 12 мая в регионе будет введен обязательный масочный режим. Повсеместно проверяется соблюдение жителями режима самоизоляции. Дополнительные посты ДПС появились на въездах в Челябинск, а также на крупных магистралях.