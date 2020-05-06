Трое детей получили ранения при обстреле на Донбассе. Огонь велся со стороны украинских позиций. И как заявляют в Донецке наблюдатели ОБСЕ, которые призваны досконально фиксировать подобные нарушения, независимо с чьей стороны они допущены, в этот раз отказались выезжать на место.

Трое детей получили ранения при обстреле на Донбассе. Огонь велся со стороны украинских позиций. И как заявляют в Донецке наблюдатели ОБСЕ, которые призваны досконально фиксировать подобные нарушения, независимо с чьей стороны они допущены, в этот раз отказались выезжать на место.В тот момент, когда вооруженные силы Украины открыли огонь по населённому пункту Александровка, в обстрелянном доме в комнате на полу играли дети. Здесь до сих пор лежат их игрушки, 30-миллиметровый снаряд ударил в окно, осколки полетели вовнутрь. Посечен потолок, стены. Дети чудом остались живы, но все они получили серьезные ранения.Пострадавших с места эвакуировали бойцы народной милиции. Из-за обстрела автомобили скорой помощи не могли попасть на место. Ольга, мама двух раненых девочек, с трудом сдерживает эмоции."Был обстрел. Пострадали три ребенка. София – старшая, Мелания — меньшая и девочка Анастасия Кривошапко. Попал снаряд в дом. Выбито окно, осколки по всей комнате. Дети серьезно пострадали. Старшая ранена в голову, меньшая в спинку, а Кривошапко — в ножку". – рассказывает Ольга Радченко.Благодаря квалифицированной помощи донецких врачей, которые за годы войны стали фронтовыми, трагедии удалось избежать."Состояния детей на данный момент удовлетворительное. Детям была оказана помощь в ургентном отделе", — поясняет заместитель директора республиканского травматологического центра Вадим Оноприенко.Только за последние сутки под огнем были десять населенных пунктов, повреждения получили пять жилых домов, четыре человека ранены."Час назад стреляли, — говорит жительница поселка Мирный Наталья Смирнова. — Перед стрельбой слышно, как техника перемешается. Слышно, как она гудит, как она едет. Если вечером выйдешь, там блики видно, выстрел откуда. Видно где и что".В Донецке обращают внимание на странные действия тех, кто должен фиксировать последствия таких обстрелов."Мы видим, что Украина продолжает воевать не только с памятниками, но, увы, и продолжает обстреливать населенные пункты и страдают мирные жители. Более того, вызывают неоднозначную реакцию действия самого ОБСЕ, которые были уведомлены о данных преступлениях Украины, но не выехали по надуманным причинам на место преступления", — отмечает глава ДНР Денис Пушилин."Обстрелы идут по населенным пунктам Старомихайловка, Васильевка, Александровка, сам Донецк, юг республики, Горловка", — перечисляет официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Удары ВСУ наносят выверенно, применяя орудия и технику, которая должна была быть отведена еще по первым Минским соглашениям, корректировку ведут с применением беспилотников.