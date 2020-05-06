Сегодня ряд авторитетных мировых СМИ — ВВС, Foreign Policy и Sky News — в один голос заявили об угрожающем росте влияния итальянской мафии на фоне пандемии на Апеннинах.

Сегодня ряд авторитетных мировых СМИ — ВВС, Foreign Policy и Sky News — в один голос заявили об угрожающем росте влияния итальянской мафии на фоне пандемии на Апеннинах. После того как около 30 глав преступных кланов были переведены из-за якобы антисанитарных условий тюрем под домашний арест, Неаполь, Палермо и сицилийская Авола погрузились в продуктовый шантаж: сначала мафия бесплатно угощает потерявших работу итальянцев пиццей, а затем напоминает им о правиле "услуга за услугу".На карантин Италия уходила под девизом "сидим дома" и перестаралась. Сидеть домой, по месту прописки отправили даже тех, кого не должны были выпускать пожизненно — 376 боссов мафии и контрабандистов. Из тюрем 41 бис — особого строго режима содержания.Санитарная обстановка в тюрьмах угрожающая, у заключенных слабое здоровье, патологии. Но кого-то выпустили по ошибке, поспешив, просто не дождавшись официального заключения тюремных властей — юстиция тоже ушла на карантин."Я итальянец и я стыжусь! Недопустимо, что никто не может принять решения по боссам такого калибра!", — заявил Массимо Джилетти, телеведущий.Вот они эти знакомые стране персонажи. Паскуале Загария — босс Каморры, по кличке Бен Ладен. Винчентино Янацци — Брюнетик из Ндрангеты. Влиятельнейший в доме Коза ностра Франческо Бонура.Сегодня утром на Сицилию вернулся Винценцо делла Пьяцца. И это не все — адвокаты требуют отправить домой младшего брата бывшего босса боссов Тото Риина Гаетано.Неделю по итальянскому телевидению возмущаются все прокуроры, что годами их ловили."Вы упомянули босса Загария. Я его арестовывал несколько раз. Я его отправил в тюрьму 41 бис. Потому можете представить, что я чувствую лично. Благодаря этой мафиозной семье я 12 лет жил под охраной", — говорит Кателло Мареска, заместитель прокурора Неаполя.Жертвы мафии тоже не понимают, что происходит. Это кричит вдова главы охраны магистрата Фальконе — в 1993-м ее муж взлетел на воздух. Мощную бомбу, что взорвала бронированный автомобиль магистра приказал заложить тот самый Риина, бывший глава Коза ностра."Мы что хотим этим сказать? Что борьба с мафией закончена? Что мафии больше нет? Испарилась? А как же те процессы, что идут? Еще не все правда вышла наружу!", — возмущается Тина Монтинаро, вдова главы охраны Джованни Фальконе.Даже из 41 бис они умудрялись руководить кланами — покойный Боренардр Првинциано — Бенни Трактор умер в тюрьме, не потеряв титула босса боссов.Теперь четверо самых опасных преступников — дома. А у мафии много работы в период коронавируса. Не все магазины рестораны и фирмы откроются после карантина и все это предлагают продать за копейки. Мафия на юге гораздо ближе к людям, чем государство — пособия в 600 евро частные предприниматели ждали месяц, не все получили. А тут стучат прямо в дверь, предлагая конкретную помощь."Речь идет о людях, у которых ничего нет. Они работают нелегально, у них не хватает денег на пропитание. Иногда бедность толкает людей на преступление. Это реальная проблема", — говорит Дарио Амбросини, владелец пиццерии.Власти Италии пообещали предпринимателям миллионы поддержки и министрам нужно торопиться. Людям нужно кормить семьи, им нужна помощь и скоро будет неважно откуда она придет.В знак благодарности — а счет рано-или поздно мафия выставляет — могут попросить что угодно. Например, проголосовать за нужного кандидата на муниципальных выборах.Мафия умеет зарабатывать на всем и коронавирус — ее новое идеальное оружие. Бедность растет, потребление наркотиков растет. Отчаявшимся людям нужны деньги, которые у Каморры, Ндрангеты и Коза Ностры есть — сегодня. Наличными. Когда будет выиграна битва против COVID-19, может оказаться, что в стране поменялось слишком многое.