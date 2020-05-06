Коронавирус COVID-19 не щадит никого, потери несет российская наука. 5 мая не стало генерального конструктора НПО Энергия Евгения Микрина. Он долгое время проходил лечение от инфекции, но болезнь победила. И сегодня же стало известно, что умер замдиректора корпорации Иркут Игорь Виноградов.

Коронавирус COVID-19 не щадит никого, потери несет российская наука. 5 мая не стало генерального конструктора НПО "Энергия" Евгения Микрина. Он долгое время проходил лечение от инфекции, но болезнь победила. И сегодня же стало известно, что умер замдиректора корпорации "Иркут" Игорь Виноградов. Ранее в СМИ появилась информация, что его госпитализировали с пневмонией. А в середине апреля скончался физик-ядерщик Данила Тлисов. Ему было всего 36 лет.Последняя командировка генерального конструктора НПО "Энергия" Евгения Микрина была на Байконур, там происходил запуск и посадка космического аппарата с новой системой навигации, цифровыми платформами . Все прошло успешно. Уже вернувшись в Москву, академик Микрин почувствовал недомогание. Спасти его не удалось."Все, что связано с пилотируемой космонавтикой, обеспечением полетов, проходило через него. Это большая потеря для РАН, для нашей космической отрасли. Активный, позитивный человек, с потерей которого трудно смириться", — констатирует президент РАН Александр Сергеев.Коллеги называют его уникальным звеном, которое связывало достижения фундаментальной науки с практической пилотируемой космонавтикой. МКС летает дольше того срока, который ей отводили. Это важное достижение космонавтики, к которому имел непосредственное отношение академик Микрин. Он принимал участие в стыковках, посадках, маневрах практически всех наших космических кораблей."Он и его коллеги разработали совершенные системы управления. Он был генеральным конструктором, он отвечал за все. Его познания математические и инженерные были глубоки и разнообразны", — вспоминает Микрина академик РАН, директор ОИВТ Владимир Фортов.Все отмечают и знания, и хорошую нервную систему, которая помогали в сложных ситуациях. Ценили академика Микрина и за рубежом."Конструктор, организатор, новатор — много эпитетов можно применить к Евгению Анатольевичу. Это огромная утрата, мы были вместе за запуске пилотируемого "Союза" 9 апреля. Он был бодр, шутил", — вспоминает глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.5 мая же стало известно, что скончался Игорь Виноградов, заместитель гендиректора корпорации "Иркут" по сертификации и качеству гражданской авиатехники. Виноградов занимался сертификацией отечественных самолетов Sukhoi SuperJet 100. Он внес большой вклад в стандартизацию самолета по российским и европейским нормам.Несет потери и фундаментальная и прикладная наука. Всего 36 лет было умершему 15 апреля физику-ядерщику Даниле Тлисову. Блестящий учёный, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований РАН. Он был участником крупных международных научных экспериментов. Данила заболел после возвращения из командировки в ЦЕРН."Данила Тлисов входил в число участников экспериментов в составе группы ИЯИ. Он занимался электроникой, детекторами. Его исследования определяли успешное проведение экспериментов", — подчеркивал заведующий отделом физики высоких энергий Института ядерных исследования (ИЯИ) РАН Юрий Куденко.Данила Тлисов четыре года назад стал лауреатом премии эксперимента СМS на Большом адронном коллайдере (БАК) за большой вклад в исследования радиационной стойкости передней считывающей электроники нового поколения . Карьера молодого ученого стремительно шла вверх. На всех фотографиях Данила Тлисов улыбается.