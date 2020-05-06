У эпидемии коронавируса выходных не бывает. Число заболевших в России превысило 150 тысяч человек, а в мире – 3,6 миллиона. Последние новости о COVID-19 на 6 мая 2020 года – в материале Дни.ру.

У эпидемии коронавируса выходных не бывает. Число заболевших в России превысило 150 тысяч человек, а в мире – 3,6 миллиона. Последние новости о COVID-19 на 6 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 3 645 431Умерли – 252 267Выздоровели – 1 198 073По числу заболевших коронавирус уверенно лидируют США – более 1,2 миллиона человек. В Испании количество зараженных вплотную приблизилось к 250 тысячам, а в Италии выросло до 211 тысяч.Тем временем изральские ученые объявили о прорыве в изобретении вакцины от коронавируса. Исследователи обнаружили антитела, которые атакуют COVID-19 в организме зараженного. На основе этого открытия Израиль собирается наладить производство лекарства, сообщил министр обороны страны Нафтали Бенет. Но когда появится вакцина от коронавируса чиновник пока не знает.Коронавирус в РоссииЗаболели – 155 370Умерли – 1 451Выздоровели – 19 865Коронавирус в России за последние сутки выявили у 10 102 человек. Последние три дня рост числа заражений находится примерно на одном уровне – в диапазоне между 10 и 11 тысячами.В России один самых низких показателей смертности пациентов с коронавирусом. Это связано с ранней диагностикой, заявил академик РАН Василий Акимкин. Преждевременное выявление заболевания позволяет избежать тяжелых последствий, подчеркнул он.Показатель смертности от коронавируса в России составляет 5,5 случая на миллион человек, уточнила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Этот показатель растет медленнее, чем в европейских странах, отметила специалист.Коронавирус в МосквеЗаболели – 80 101Умерли – 764Выздоровели – 7 573В Москве за сутки выявлено 5714 случаев заражения коронавирусом. За это же время выздоровили 297 пациентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Общее число вылечившихся в столице достигло почти восьми тысячи человек.Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевшихМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква80 1017647 573Россия155 3701 45119 865США1 210 64369 680160 686Весь мир3 645 431252 2671 198 073Коронавирус сегодня | | || | | | |