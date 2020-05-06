Власти США не знают, где именно возник коронавирус нового типа. Об этом на брифинге заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

Власти США не знают, где именно возник коронавирус нового типа. Об этом на брифинге заявил высокопоставленный представитель Пентагона.Версия о злонамеренном распространении инфекции активно обсуждается в американской прессе, сообщает "Россия 24".Госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии доказательств того, что коронавирус, якобы был создан искусственно в китайской лаборатории. Власти США в очередной раз обвинили Пекин в сокрытии информации о начале пандемии.