Леонид Агутин рассказал о потрясении, которое он пережил в конце 90-х. Музыкант однажды потерял полмиллиона рублей.

Леонид Агутин рассказал о потрясении, которое он пережил в конце 90-х. Музыкант однажды потерял полмиллиона рублей.Сейчас Леонид Агутин находится на карантине. Некоторое время он проводит в московской квартире, а иногда ездит в загородный дом в Подмосковье. Там у музыканта есть рояль, поэтому можно заниматься творчеством. Во время беседы с Антоном Беляевым в "Инстаграме" Агутин отметил, что сейчас переждать карантин гораздо легче, чем век назад, ведь в современном мире есть средства связи и другие возможности для комфортной жизни. Однако чтобы спокойно преодолеть режим самоизоляции нужно иметь достаточное количество денег, считает Леонид.Музыкант вспомнил печальную историю, которая произошла с ним в 1998 году. Тогда в агентстве авторских прав у Агутина находилось 42 тысячи долларов. Эти средства накопились за пять лет. Однако во время кризиса сумма быстро начала уменьшаться. В итоге на счету у Леонида осталось только пять тысяч долларов.Сейчас музыкант относится к этой истории с долей юмора, но в то время он сильно переживал. "А потом расслабился и понял: да и было то немного. По сравнению с тем, что должно было быть", – сказал Агутин.4 Май 2020 в 4:59 PDTНапомним, недавно в Сети новый образ Леонида Агутина. Музыкант отрастил бороду и стал выглядеть еще более неузнаваемо.