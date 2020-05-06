Не успела Айза оправиться после пластической операции, как ей снова пришлось обращаться за помощью к медикам. Телеведущая показала печальную картину.

Не успела Айза оправиться после пластической операции, как ей снова пришлось обращаться за помощью к медикам. Телеведущая показала печальную картину.Недавно 35-летняя Айза Анохина перенесла пластическую операцию. Знаменитость сделала подтяжку лица. Она призналась, что давно мечтала о "лисьем" взгляде. Проделанные процедуры обернулись для телеведущей мучениями. У Айзы наблюдаются отеки и синяки вокруг глаз, она постоянно чувствовала боль. Сейчас Анохина пошла на поправку и преображается.Однако накануне произошло то, чего предвидеть блогер никак не могла. Она вывихнула челюсть, причем два раза подряд. "Я в таком шоке. Признавайтесь, кто меня проклял?", – написала Айза в своем инстаграм-аккаунте. Также Анохина показала короткое видео, где у нее перевязана голова. Взгляд у телеведущей, может, и "лисий", но в то же время замученный.Напомним, Айза раньше рассказывала о своей чувствительности к боли. Оказывается, знаменитость ее практически не переносит. Даже в момент выщипывания бровей она доводит себя до слез и делает перерыв. Подписчики благосклонно относятся к откровениям Анохиной, однако многие из них считают, что она могла и не ложиться под нож хирурга, поскольку и без этого выглядит привлекательной.30 Апр 2020 в 4:01 PDT