Бывшмй замначальника Управления собственной безопасности Следственного комитета России Александр Ламонов освобожден условно-досрочно из колонии. Такое решение вынес Белевский суд Тульской области, удовлетворив ходатайство осужденного.

Бывшмй замначальника Управления собственной безопасности Следственного комитета России Александр Ламонов освобожден условно-досрочно из колонии. Такое решение вынес Белевский суд Тульской области, удовлетворив ходатайство осужденного.Заключение администрации о целесообразности условно-досрочного освобождения Ламонова поддержала представитель ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Тульской области, сообщает ТАСС. При этом отмечается, что ранее назначенное наказание заменено на принудительные работы.В июле 2018 года Ламонов получил пять лет колонии строгого режима. Такое решение вынес Мосгорсуд. Ламонова обвинили в получении взятки со стороны бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрей Кочуйкова, который в криминальном мире имеет прозвище "Итальянец". Кроме того, бывшего сотрудника правоохранительных органов оштрафовали на 32 миллиона рублей и лишили звания полковника юстиции.