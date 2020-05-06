Полузащитник Ростова Павел Мамаев заявил, что после истории с драками в центре Москвы и дальнейшими злоключениями они с Кокориным не винили друг друга. Футболист признался, что не собирается отдаляться от коллеги по цеху и даже готов сходить с ним в ресторан.

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев заявил, что после истории с драками в центре Москвы и дальнейшими злоключениями они с Кокориным не винили друг друга. Футболист признался, что не собирается отдаляться от коллеги по цеху и даже готов сходить с ним в ресторан."Сделали определенные выводы. Сами в это вляпались, никто никого не винил. С Кокориным не собираемся держаться подальше друг от друга. Не боюсь сходить с Сашей в ресторан", – приводит слова Мамаева Sportbox.ru.Напомним, что оба футболиста были задержаны за драки в Москве в октябре 2018 года. Сначала они приняли участие в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем выяснили отношение с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в одном из кафе столицы. После этого их задержали. Оба игрока были осуждены на полтора года лишения свободы и вышли из колонии по УДО в сентябре 2019 года.