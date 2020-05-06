Актриса Мария Машкова снялась в картине режиссеров Андрея Мармонтова и Владимира Кильбурга Перевод с немецкого. Звезда кино и сериалов исполнила главную роль.

Актриса Мария Машкова снялась в картине режиссеров АндреяМармонтова и Владимира Кильбурга "Перевод с немецкого". Звезда кино и сериаловисполнила главную роль.Действия фильма разворачиваются незадолго до начала ВеликойОтечественной войны. Героиня Марии Машковой, Ирина, замужем за главныминженером наркомата электропромышленности СССР.Ирина преподает немецкий язык в МГУ. К героине обращаетсямайор НКВД. Он просит помочь найти редкую книгу. Как оказалось, текстиздания фашисты используют для шифровки сообщений.Героиня Марии Машковой оказывается в центре опасной шпионскойигры. Проблемы начинаются у мужа главной героини и ее друга Андрея. Они оказываютсяпод подозрением Народного комиссариата внутренних дел.Фильм "Перевод с немецкого" снят по одноименному роману МариныПостниковой. В ленте также работали: Павел Трубинер, Антон Феоктистов, АлександрМакогон, Мария Малиновская, Михаил Горевой, Алексей Матошин и другие. Премьерателеновеллы "Перевод с немецкого" состоится 6 мая, в 21:20 по мск, на телеканале"Россия".