Звезда сериала Реальные пацаны и шоу Comedy Woman Марина Федункив считает, что женщинам не надо бояться быть смешными. Артистка подчеркнула, что остроумие много раз спасало ее в сложных ситуациях.

Звезда сериала "Реальные пацаны" и шоу "Comedy Woman" МаринаФедункив считает, что женщинам не надо бояться быть смешными. Артистка подчеркнула,что остроумие много раз спасало ее в сложных ситуациях.Знаменитость уверена, что хорошее чувство юмора частомаскирует недостатки характера или внешности. Более того, эта психологическая особенностьпритягивает людей.По словам Марины Федункив, умению забавлять можно научиться."Нужно относиться к себе с пониманием и адекватно себя оценивать, ну, а дальшеуже работать над собой по ситуации", – сказала артистка.Марина считает, что современные стандарты красоты иуспешности лишили многих дам неповторимости, изюминки. Федункив отмечает, чтоспециально не пытается быть смешной. Знаменитость добавила, что хорошеечувство юмора не лишает представительницу прекрасного пола женственности.Не так давно звезда сериала "Реальные пацаны" решилапопробовать собственные силы в вокале. Артистка и ее команда долго подбиралирепертуар. В итоге знаменитость остановила свой выбор на жизнерадостных июморных песнях. "Я ведь прекрасно понимаю, что я – поющий персонаж, а не певицав полном смысле этого слова", – сказала Марина Федункив.18 Апр 2020 в 4:12 PDTОстроумие не раз спасало звезду сериала "Реальные пацаны" внеловких ситуациях. С актрисой они происходят регулярно. Такие эпизоды Марина Федункивделит на два типа: ситуации, которые она создала сама, и ситуации, происходящиевокруг независимо от нее, сообщает портал