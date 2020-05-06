С начала апреля специалисты МЧС продезинфицировали тысячи километров дорог, сотни лечебных, образовательных и социальных учреждений.

С начала апреля специалисты МЧС продезинфицировали тысячи километров дорог, сотни лечебных, образовательных и социальных учреждений.В Калужской области провели санитарную обработку зданий администрации и правительства. Причем не только сами помещения, но и прилегающие территории, сообщает "Россия 24".В Ставропольском крае обрабатывают улицы, транспорт, детские сады и различные лечебные учреждения.Чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, в Республике Карелия полностью продезинфицирован железнодорожный вокзал.