В мусорном баке на Курляндской улице в Санкт-Петербурге утром 6 мая нашли мертвую маленькую девочку. Младенца обнаружили местные жители, сообщают . Территория около контейнера пользуется ..

В мусорном баке на Курляндской улице в Санкт-Петербурге утром 6 мая нашли мертвую маленькую девочку. Младенца обнаружили местные жители, сообщают "".Территория около контейнера пользуется дурной славой среди горожан – поговаривают, что его облюбовали различные асоциальные группы людей. В настоящее время правоохранители устанавливают, кто решил избавиться от ребенка и причину его смерти.