Операционная система Windows 10X, предназначавшаяся изначально для инновационных устройств с двумя дисплеями, сначала появится на обычных, одноэкранных ноутбуках. Об этом заявил в официальном блоге руководитель направления Windows и устройств в Microsoft Панос Панай.

Операционная система Windows 10X, предназначавшаяся изначально для инновационных устройств с двумя дисплеями, сначала появится на обычных, "одноэкранных" ноутбуках. Об этом заявил в официальном блоге руководитель направления Windows и устройств в Microsoft Панос Панай.Он объяснил это тем, что "мир сегодня стал совсем не таким, каким был в октябре прошлого года" - тогда Microsoft анонсировала выход двухэкранного Surface Neo, своеобразного "сиамского" планшета-ноутбука, работающего на Windows 10X. В то же время, гибкость новой операционной системы позволила легко адаптировать ее для более традиционного форм-фактора ноутбука с одним экраном и физической клавиатурой. Именно на таких устройствах и дебютирует инновационная ОС, но когда именно - в Microsoft пока не говорят.Windows 10X отличается от обычной Windows 10 более минималистичным, простым и современным интерфейсом. При его разработке Microsoft фокусировалась на оптимизации работы с меню "Пуск", многозадачности и быстром доступе к настройкам. Кроме того, предусмотрен запуск приложений в специальной "песочнице" с целью оптимизировать производительность и повысить безопасность.Не исключено, что в результате Microsoft выпустит некий аналог гугловской Chrome OS, который позволит недорогим устройствам с Windows 10X конкурировать с "хромбуками" за рынок образовательных учреждений.Из публикации Паная можно заключить, что планы Microsoft относительно двухэкранных девайсов как минимум сдвинулись: разрабатывать и тестировать устройства в условиях социального дистанцирования крайне сложно, так что двухэкранные Windows-компьютеры отложили до лучших времен. "Мы продолжим искать подходящий момент, чтобы вместе с нашими OEM-партнерами выпустить на рынок устройства с двумя дисплеями", - обещает Панай.В той же публикации сказано, что в последние месяцы прирост времени, которое пользователи проводят в Windows, составил год-к-году 75%: в условиях самоизоляции и перехода на удаленку баланс сместился с мобильных устройств к ноутбукам и стационарным компьютерам. То есть в Microsoft надеются, что рынок для новых устройств, несмотря на снижение спроса в условиях кризиса, есть.