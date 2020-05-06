Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство. Эту информацию подтвердили несколько его знакомых. Представитель правоохранительных органов сообщил изданию, что в ночь на 6 мая поступило ..

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство. Эту информацию подтвердили несколько его знакомых.Представитель правоохранительных органов сообщил изданию, что в ночь на 6 мая поступило сообщение о суициде в подмосковном поселении Усово, где проживал предприниматель. Подробности смерти Босова не сообщаются. Известно, что ему принадлежали, в частности, – фирмы "Сибантрацит" и "Востокуголь".