Российский Минфин планирует занять на открытом рынке сумму, эквивалентную 1-2% ВВП - для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов, об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Российский Минфин планирует занять на открытом рынке сумму, эквивалентную 1-2% ВВП — для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов, об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.По его словам, министерство уже размещает на аукционах облигации федерального займа больше чем на 100 миллиардов рублей вместо обычных 20-30 миллиардов. Напомним, на прошлой неделе Минфин разместило облигации федерального займа на рекордную сумму за год. Инвесторам был продан выпуск ОФЗ-ПД 25084 на 72,8 миллиардов рублей, и семилетние классические облигации на 61,3 миллиарда. На этой неделе аукционов не будет, размещения возобновятся только на следующей.Всего же с рынка планируется привлечь 4-4,5 триллиона рублей. Как отмечает ТАСС, в Минфине указывают на высокий интерес банков к облигациям федерального займа: они охотно покупают надёжные государственные бумаги.И кстати, Антон Силуанов отметил, что российский бюджет может чувствовать себя комфортно даже при 10-ти долларах за баррель. Сейчас же цены на смесь Brent вернулись к отметке в 30 долларов, по мнению главы российского Минфина — это та отметка, около которой в нынешнем году и будут находиться нефтяные котировки. Министр также отметил: в текущей ситуации, когда в России созданы необходимые финансовые буферы, — на нефтяные цены обращают уже не так много внимания, как, к примеру, 5 лет назад.Кроме того, Антон Силуанов отметил цену отсечения в бюджетном правиле, которую сейчас нужно не только не повышать, но и, как он выразился, застопорить.