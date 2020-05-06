Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом COVID-19. Глава ведомства перешла на дистанционный режим работы. Как пишет издание , Любимова уже долго работает из дома. Все ..

Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом COVID-19. Глава ведомства перешла на дистанционный режим работы.Как пишет издание "", Любимова уже долго работает из дома. Все важные переговоры она проводит по Сети или по видеосвязи. В министерстве отметили, что болезнь протекает в легкой форме, поэтому необходимости в госпитализации нет.6 Май 2020 в 12:51 PDT