Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о процессе работы над лекарством от COVID-19. Судя по его словам, вакцина от коронавируса может быть создана в России уже совсем скоро.

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о процессе работы над лекарством от COVID-19. Судя по его словам, вакцина от коронавируса может быть создана в России уже совсем скоро.Подробности Мурашко раскрывать не стал: министр ограничился коротким комментарием. Чиновник заявил, что ученые проводят доклинические испытания сразу нескольких препаратов.Глава Минздрава подчеркнул, что работа над вакциной от коронавируса уже показывает обнадеживающие результаты. Не исключено, что "прививка" от COVID-19 будет впервые создана именно в России.Кроме того, Мурашко рассказал о работе исследователей над противовирусным препаратом Фавипиравир. Он огласил результаты клинических испытаний: есть надежда, что именно это лекарство поможет победить коронавирус, сообщается в .6 Май 2020 в 12:51 PDTНапомним, что недавно о прорыве в создании вакцины от коронавируса сообщили израильские ученые. Результаты работы исследователей раскрыл министр обороны Нафтали Бенет.Победить COVID-19 помогут специальные антитела, которые обнаружили в секретной лаборатории Института биологических исследований. Они целенаправленно атакуют вирус в организме человека.Ученые занимаются регистрацией патента на вакцину. После этого Израиль сможет наладить производство лекарства от коронавируса.