Жители одной московской квартиры обнаружили на своей кухне неожиданного гостя - змею. Как оказалось, к ним заполз южноамериканский маисовый полоз.

Жители одной московской квартиры обнаружили на своей кухне неожиданного гостя — змею. Как оказалось, к ним заполз южноамериканский маисовый полоз.В квартиру были вызваны спасатели. До их прибытия жильцы заперли рептилию в комнате, сообщает 360, ссылаясь на пресс-службу городского главка МЧС.Впоследствии выяснилось, что змея уползла из квартиры соседей. Ее передали в департамент природопользования.Маисовый полоз является небольшой неядовитой змеей, которая популярна в частных коллекциях любителей рептилий.В марте в одну из московских квартир также заползла змея, размер которой достигал примерно метра.