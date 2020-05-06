Лерой Сане, полузащитник английского Манчестер Сити с немецким паспортом, в самом скором времени переберется на родину. Инсайдеры сообщают, что мюнхенская Бавария договорилась с футболистом и его агентами о 5-летнем контракте. А вот сумма трансфера разнится от 40 до 60 млн евро.

Лерой Сане, полузащитник английского "Манчестер Сити" с немецким паспортом, в самом скором времени переберется на родину. Инсайдеры сообщают, что мюнхенская "Бавария" договорилась с футболистом и его агентами о 5-летнем контракте. А вот сумма трансфера разнится от 40 до 60 млн евро.Дело в том, что переговоры с представителями самого "МанСити" все еще продолжаются и начались они, по сообщению Get German Football News, как раз с 40 млн евро. Руководители "Баварии" экс-футболисты Оливер Кан и Хасан Салихамиджич одобрили переход Сане, осталось договориться с его нынешними работодателями. И в Мюнхене считают, что итоговая стоимость хавбека вряд ли будет ниже 60 млн евро.