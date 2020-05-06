Цены на нефть ушли в отрыв. От минимумов конца апреля рост составил уже 100%. Что может нарушить идиллию быков?

Цены на нефть ушли в отрыв. От минимумов конца апреля рост составил уже 100%. Накануне стоимость барреля марки Brent выросла более чем на 10%. Котировки вплотную приблизились к отметке в 32 доллара. Западнотехасская WTI также уверенно прибавляла в цене и в моменте торговалась дороже 25 долларов.Рост происходил на фоне ожиданий сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ и роста спроса по мере снятия карантина в Европе и других странах. Стоит отметить, что дисконт ближайшего фьючерса к дальнему — так называемое контанго – сократился до минимума за месяц. Это указывает на то, что опасения по поводу избыточного предложения начинают ослабевать.Впрочем, ралли может взять паузу. Эксперты отмечают, уже совсем скоро – 19 мая – истекают контракты на американскую нефть. В прошлом месяце экспирация обернулась падением цен ниже нуля. Сейчас количество открытых позиций эквивалентно 258-и миллионам баррелей. Очевидно, многие из этих позиций будут закрываться, чтобы не пойти на поставку, и это будет оказывать давление на цены.Уже ближе к полночи вышли не самые оптимистичные данные от Американского института нефти.Запасы нефти и нефтепродуктов в Штатах растут уже 15-ю неделю подряд, причем рост оказался выше ожиданий. Что еще более важно, запасы в нефтехранилище в Кушинге увеличились еще более чем на 2 с половиной миллиона баррелей – то есть момент предельного заполнения все ближе. К слову, именно в Кушинг поставляется топливо по фьючерсным контрактам, так что отсутствие места в хранилище также будет играть свою роль.Добавим, государственная компания Саудовской Аравии – Saudi Aramco третий месяц подряд откладывает публикацию экспортных цен – на этот раз на июнь. Обычно это происходит 5 числа каждого месяца, но цифр нет до сих пор.