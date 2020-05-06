Оказывается, в Италии люди возвращаются к нормальной жизни. Специалисты считают, что в стране рано отменять карантин.

Оказывается, в Италии люди возвращаются к нормальной жизни. Специалисты считают, что в стране рано отменять карантин.Телеведущая Жанна Бадоева живет в Италии, поэтому собственными глазами может наблюдать, что сейчас происходит в стране. В своем инстаграм-аккаунте она рассказала, что режим самоизоляции там подходит к концу. На улицах стало больше машин, люди выходят гулять. При этом в магазинах нет очередей. Открылись небольшие бутики одежды, химчистки и зоомагазины. На входе в маркет для всех желающих лежат перчатки и маски. Кроме этого, в Италии начали работать бары и рестораны, правда, только навынос.Передвигаться по городу уже можно без ограничений. Однако чтобы покинуть его необходимо получить разрешение. "Можно назвать это движением! Можно посещать родственников, членов семьи. Ну что, жизнь налаживается!", – пишет Бадоева. Ведущая передачи "Жизнь других" также отметила, что счастлива была впервые за долгое время есть ресторанную еду.Несмотря на это, в стране продолжает действовать ряд запретов. Например, школы и театры пока закрыты, когда начнут работу – неизвестно. Большая часть магазинов откроется лишь 18 мая.Кстати, ученые из Китая считают, что в Италии поспешили с послаблением карантина. эпидемиолог из Главного военного госпиталя НОАК в Пекине Цзя Ваньпин порекомендовал бы продлить режим самоизоляции в этой стране до августа. В противном случае ожидается вторая волна эпидемии.Напомним, за все время в Италии было выявлено свыше 213 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли чуть более 29 тысяч человек, выздоровели – 85 тысяч.