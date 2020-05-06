Екатерина Варнава стала новой гостьей шоу Осторожно, Собчак!. Артистка рассказала, что уже около года считает себя свободной женщиной.

Екатерина Варнава стала новой гостьей шоу "Осторожно, Собчак!". Артистка рассказала, что уже около года считает себя свободной женщиной.Пару лет назад знаменитость хвасталась, что получила заветное предложение руки и сердца от возлюбленного. Однако свадьба с танцором Константином Мякиньковым так и не состоялась. Спустя некоторое время Екатерина Варнава и вовсе стала довольно пространно отвечать на личные вопросы. Звезда то заявляла, что уже слишком стара для брака, то признавалась, что не готова к семье, то обещала, что торжество состоится, но позже.Наконец, поклонники узнали, почему актриса старалась не говорить ничего конкретного. В эфире шоу "Осторожно, Собчак!" девушка призналась, что уже около года не живет вместе с Константином Мякиньковым. Оказывается, пара , причем даже друзья не знали, что случилось между влюбленными.Екатерина Варнава заявила, что они с экс-бойфрендом до сих пор находятся в потрясающих отношениях. Ребята дружат и продолжают общаться, однако в личной жизни их дороги разошлись. "Это не момент измены, хотя так расстаться было бы даже проще", – отметила теледива.Как рассказала девушка, в какой-то момент они просто поняли, что страстные отношения переросли в родственные. Именно Екатерина была инициатором расставания. Артистка осознала, что стала более раздражительной рядом с этим мужчиной. "Он хороший человек, он этого не заслуживает", – Варнава.30 Апр 2020 в 8:33 PDTДевушка уверена, что экс-бойфренд встретит достойную женщину, которая подарит ему наследника. Сама же звезда пока не готова к детям из-за проблем со здоровьем. Как отметила юмористка, ей нужно ответственно подходить к планированию беременности: отказаться от активностей, остановить гастроли, пролечиться...