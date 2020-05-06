Под предлогом возврата утерянных документов и личных вещей, злоумышленники требовали у потерпевших денежное вознаграждение за услугу, заведомо не имея возможности ее осуществить...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЗелАО совместно с оперативниками УМВД России по г. Вологде была задержана семейная пара, подозреваемая в серии дистанционных мошенничеств.В июле прошлого года в ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково обратился 31-летний житель Московской области. Он рассказал, что разместил на своей странице в социальной сети информацию об утере мобильного телефона, после чего с ним связалась незнакомая девушка. Она сообщила потерпевшему, что нашла его телефон и готова вернуть за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей. После того, как заявитель перевел деньги на указанный расчетный счет, девушка перестала выходить на связь, а телефон возвращен не был.Также ранее в УВД по ЗелАО с заявлением обратилась 32-летняя местная жительница, которая рассказала, что неизвестный позвонил ее родственнице, разместившей в Интернете информацию об утере мобильного телефона. Мужчина представился сотрудником ломбарда и сообщил, что телефон находится у них и для его возврата необходимо перевести на указанный номер 5 000 рублей. Получив денежные средства, мужчина на связь больше не выходил.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – 32-летнего мужчину и его 26-летнюю супругу.В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции была установлена причастность задержанных к четырем аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Под предлогом возврата утерянных документов и личных вещей, злоумышленники требовали у потерпевших денежное вознаграждение за услугу, заведомо не имея возможности ее осуществить. Однако в этих случаях им не удалось довести свой преступный умысел до конца, так как бдительные граждане смогли распознать обман и деньги мошенникам не перевели.По данным фактам следствием УВД по Зеленоградскому округу АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31