Под предлогом возврата утерянных документов и личных вещей, злоумышленники требовали у потерпевших денежное вознаграждение за услугу, заведомо не имея возможности ее осуществить...
Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЗелАО совместно с оперативниками УМВД России по г. Вологде была задержана семейная пара, подозреваемая в серии дистанционных мошенничеств.
В июле прошлого года в ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково обратился 31-летний житель Московской области. Он рассказал, что разместил на своей странице в социальной сети информацию об утере мобильного телефона, после чего с ним связалась незнакомая девушка. Она сообщила потерпевшему, что нашла его телефон и готова вернуть за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей. После того, как заявитель перевел деньги на указанный расчетный счет, девушка перестала выходить на связь, а телефон возвращен не был.
Также ранее в УВД по ЗелАО с заявлением обратилась 32-летняя местная жительница, которая рассказала, что неизвестный позвонил ее родственнице, разместившей в Интернете информацию об утере мобильного телефона. Мужчина представился сотрудником ломбарда и сообщил, что телефон находится у них и для его возврата необходимо перевести на указанный номер 5 000 рублей. Получив денежные средства, мужчина на связь больше не выходил.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – 32-летнего мужчину и его 26-летнюю супругу.
В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции была установлена причастность задержанных к четырем аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Под предлогом возврата утерянных документов и личных вещей, злоумышленники требовали у потерпевших денежное вознаграждение за услугу, заведомо не имея возможности ее осуществить. Однако в этих случаях им не удалось довести свой преступный умысел до конца, так как бдительные граждане смогли распознать обман и деньги мошенникам не перевели.
По данным фактам следствием УВД по Зеленоградскому округу АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.
Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО
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