06.05.2020

2020-05-06 11:50:06

Отряд «Лиза Алерт» за первые дни мая нашел двух потерявшихся владимирцев

Сравнительно спокойными выдалась первая часть долгих майских праздников для поисково-спасательного движения "Лиза Алерт" во Владимирской области. Говорит координатор отряда Валентина Савинова.

- С 1 мая этого года к нам поступили 4 заявки на поиск 4 человек. Двое были найдены живыми. Двое до сих пор остаются не найдеными. По одной из заявок сразу пришла информация, что человек нашелся, по второй - это в Муромском районе дедушка у нас практически два раза подряд пропал, но его при нашем содействии нашли быстро родственники. Очень радует, что нет пропажи детей, потому что люди начинают выезжать на природу, несмотря на режим самоизоляции, на дачные участки, в деревни. Этим всегда повышается риск именно детских пропаж в природной среде.

Особо внимательным следует быть у воды. Она - повышенный фактор опасности для детей и родители не должны терять их из виду ни на минуту, настоятельно советуют поисковики из отряда "Лиза Алерт".

Константин Киреев, «Радио России-Владимир» 106.3 МГц