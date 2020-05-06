Компания Disney сообщила о том, что за первые три месяца текущего года ее чистый доход упал на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $495 миллионов.

Компания Disney сообщила о том, что за первые три месяца текущего года ее чистая прибыль упала на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $495 миллионов.Компания отказалась от прогнозов на оставшуюся часть года и приняла решение о приостановке выплаты дивидендов: кризис с коронавирусом лишил ее $1,4 миллиарда квартальной операционной прибыли.На скорректированной основе прибыль на акцию составила лишь 60 центов – это на 63 цента ниже прошлогоднего уровня. Аналитики ожидали $0,89 на акцию. На выплату дивидендов ушло бы $1,6 миллиарда, но компания решила, что ей эти средства сейчас нужнее, чем акционерам.Как отмечает The Washington Post, Disney несет убытки по всем направлениям: премьеры фильмов и запланированные фестивали отложены, тематические парки и отели при них закрыты. Если в прошлом году последние принесли компании за квартал порядка $1,5 миллиарда, то в этом успели заработать только $639 миллионов.При этом аналитики подчеркивают, что, казалось бы, катастрофический результат по факту хорошо подправлен первыми месяцами года, когда коронавирус еще не вышел за пределы Китая и большая часть тех же парков была открыта. "Сегодняшние показатели не главное, – поясняет изданию инвестбанкир Ллойд Грей. – III и IV кварталы – вот где мы увидим реальные проблемы".При этом руководство Disney изо всех сил пытается убедить инвесторов в том, что "и это тоже пройдет". "Как человек, который работает здесь уже приличное время и руководил компанией в действительно трудные дни, я абсолютно уверен, что мы переживем этот непростой период и успешно восстановимся", – заявил исполнительный председатель компании Боб Айгер. По его мнению, сейчас продукты Disney как никогда актуальны для потребителей: в них они находят "послания надежды и оптимизма".