Компания Disney сообщила о том, что за первые три месяца текущего года ее чистый доход упал на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $495 млн.

Компания Disney сообщила о том, что за первые три месяца текущего года ее чистая прибыль упала на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $495 млн.Компания отказалась от прогнозов на оставшуюся часть года и приняла решение о приостановке выплаты дивидендов: кризис с коронавирусом лишил ее $1,4 млрд квартальной операционной прибыли.На скорректированной основе прибыль на акцию составила лишь 60 центов – это на 63 цента ниже прошлогоднего уровня. Аналитики ожидали $0,89 на акцию. На выплату дивидендов ушло бы $1,6 млрд, но компания решила, что ей эти средства сейчас нужнее, чем акционерам.Как отмечает The Washington Post, Disney несет убытки по всем направлениям: премьеры фильмов и запланированные фестивали отложены, тематические парки и отели при них закрыты. Если в прошлом году последние принесли компании за квартал порядка $1,5 млрд, то в этом успели заработать только $639 млн.При этом аналитики подчеркивают: казалось бы, катастрофический результат, по факту, хорошо “подправлен” первыми месяцами года, когда коронавирус еще не вышел за пределы Китая и большая часть тех же парков была открыта. “Сегодняшние показатели – не главное”, – поясняет изданию инвестбанкир Ллойд Грейф, – “Третий и четвертый квартал – вот где мы увидим реальные проблемы”.При этом руководство Disney изо всех сил пытается убедить инвесторов в том что “и это тоже пройдет”. “Как человек, который работает здесь уже приличное время и руководил компанией в действительно трудные дни, я абсолютно уверен, что мы переживем этот непростой период и успешно восстановимся”, – заявил исполнительный председатель компании Боб Айгер. По его мнению, сейчас продукты Disney как никогда актуальны для потребителей – в них они находят “послания надежды и оптимизма”.